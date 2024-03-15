До закриття міжбанку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 16 копійок у купівлі та продажу.
15 березня 2024, 17:32
Курс валют на вечір 15 березня: на міжбанку долар подорожчав на 12 копійок, євро — на 16 копійок
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Відкриття 15 березня
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Закриття 15 березня
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Зміни
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38,67/38,69
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38,79/38,81
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12/12
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42,07/42,09
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42,23/42,25
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16/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,50−38,95 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,82−38,90, євро — 42,45−42,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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