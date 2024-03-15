Курс валют на вечір 15 березня: на міжбанку долар подорожчав на 12 копійок, євро — на 16 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 16 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 15 березня Закриття 15 березня Зміни долар 38,67/38,69 38,79/38,81 12/12 євро 42,07/42,09 42,23/42,25 16/16

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,50−38,95 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,82−38,90, євро — 42,45−42,60 грн.

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