У Мінфіні розповіли про «План Б» на випадок відсутності допомоги від США

Якщо Конгрес США так і не зможе ухвалити виділення допомоги Україні на поточний рік, Україна закликатиме інші держави «Великої сімки» (G7) збільшити свою фінансову підтримку. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у ефірі телемарафону, повідомляє «Суспільне».

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«Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що у нижній палаті (Палата представників Конгресу, — ред.) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться», — сказав Марченко.

Він наголосив, що американська підтримка важлива для співпраці з Міжнародним валютним фондом «для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7».

«Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним», — зазначив Марченко.

План Б

Водночас за його словами, Україна напрацьовує інші можливості.

«Варіант Б», як ми вже вказали, звернення до всіх держав «Групи семи», якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку Штатів, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити Америку", — пояснив Марченко.

Він сказав, що це можуть бути не тільки держави G7, а й інші, наприклад, Північної Європи, які підтримують Україну.

Допомога від США

В лютому Сенат США схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму $95,3 млрд, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад $60 млрд Україні, $14 млрд — Ізраїлю і $4,83 млрд — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть $9,15 млрд гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.