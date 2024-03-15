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15 березня 2024, 15:06

Vodafone продає італійський відділ компанії Swisscom за 8 мільярдів євро

Vodafone Group Plc продає свій італійський бізнес компанії Swisscom AG за 8 млрд євро. Також оголошено про викуп акцій на суму 4 млрд євро. Ці кроки спрямовані на оптимізацію діяльності Vodafone та підвищення вартості акцій. Про це повідомляє Bloomberg.

Vodafone Group Plc продає свій італійський бізнес компанії Swisscom AG за 8 млрд євро.
Фото: gwaramedia.com

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Swisscom об'єднає Vodafone Italia зі своєю дочірньою компанією Fastweb SpA. Про це йдеться в заяві компаній у п’ятницю, 15 березня.

Очікується, що угода буде завершена у першому кварталі 2025 року. Уряд Швейцарії, який є контрольним акціонером Swisscom, окремо заявив про підтримку угоди.

Генеральний директор Vodafone Маргеріта Делла Валле зіткнулася зі зниженням ціни акцій та тиском щодо продажу або злиття неефективних підрозділів.

Це стосується й італійського бізнесу, який потерпає від жорсткої конкуренції та низьких цін на тарифи порівняно з іншими ринками. Делла Валле також погодилася продати Vodafone Іспанія і планує об'єднати британський підрозділ компанії з CK Hutchison Holdings Ltd.

У заяві Делла Валле назвала продаж «останнім кроком у перебудові європейських операцій».

«Наші бізнес-одиниці працюватимуть на зростаючих телекомунікаційних ринках, де ми займаємо сильні позиції. Це дозволить нам забезпечити прогнозоване та більш стрімке зростання в Європі», — зазначила вона.

У поєднанні з недавнім продажем іспанського підрозділу Vodafone компанія заявила, що отримає близько 12 млрд євро від двох угод і планує викупити акції на суму 4 млрд євро.

Зростання акцій

Акції Vodafone на лондонських торгах зросли на 4,3% до 68,92 пенса станом на ранок 15 березня.

Акції Swisscom на біржі Цюриха Swisscom подорожчали на 3% — до 518,80 швейцарських франків.

Джерело: Мінфін
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