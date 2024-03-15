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15 березня 2024, 14:08

Середня вартість корпоративних кредитів може знизитися на 1-2% до 15-16% річних до середини 2024 року — Ощадбанк

До середини 2024 року середня вартість корпоративних кредитів в українських банках може знизитись. Такий прогноз для «Мінфіну» зробив заступник голови правління Ощадбанку з корпоративного бізнесу Юрій Каціон.

До середини 2024 року середня вартість корпоративних кредитів в українських банках може знизитись.
Фото: freepik.com

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«Вартість кредитування у корпоративному сегменті поступово знижується. Монетарна політика, що виважено проводиться Національним банком, вже зумовила зменшення вартості гривневого кредитування до 16−18% по ринку. Якщо ця тенденція триватиме за інших стабільних факторів, то кредитні ставки до середини 2024 року можуть знизитися до 15−16%», — сказав він.

Серед факторів ризику для великого бізнесу він виділив продовження бойових дій, зниження чи затримку обсягів зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів України та стійкість логістичних ланцюжків.

«Найбільші ризики — можлива втрата виробничих потужностей через бойові дії чи обстріли, складнощі з експортною логістикою. Втім, наразі морські та річкові шляхи доступні для експорту продукції вже не лише аграрного сектору. Відкрито залізничну колію. Звичайно, дається взнаки ситуація з тривалим періодичним блокуванням автомобільних шляхів через Польщу, але є надія на вирішення цієї проблеми шляхом політичних переговорів», — вважає Каціон.

А також перерахував «Мінфіну» пріоритетні для Ощадбанку корпоративні напрямки у воєнний час:

  • Фінансування найбільших інфраструктурних проектів на державному рівні та муніципалітетів для реалізації місцевих інвестиційних проектів.
  • Підтримка експортно-орієнтованого бізнесу та фінансування підприємств переробної галузі, насамперед аграрної та харчової промисловості.
  • Інвестування у розвиток децентралізованої зеленої генерації.
  • Максимальне використання можливостей міжнародних фінансових організацій у фінансуванні бізнесу (в т.ч. співфінансування, ризик-шерингові програми, надання грантової підтримки).

Детальний аналіз останніх монетарних рішень Нацбанку та кредитних планів фінустанов на 2024 рік можна прочитати у нашій аналітиці «НБУ несподівано для ринку знизив облікову ставку: як банки змінять умови кредитування».

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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