Переселенцям надаватимуть субсидію на оренду житла

Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки переселенців — субсидію на оренду житла. Його планують реалізувати в рамках експериментального проєкту протягом двох років. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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Особливість субсидії

Зазначається, що особливість субсидії — це те, що її розмір враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному місті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від:

кількості осіб у родині, яка орендує житло;

доходів домогосподарства;

спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

На першому етапі запровадження субсидії на оренду планується для внутрішньо переміщених осіб. Надалі цей інструмент підтримки може бути і для інших громадян, які потребуватимуть такої допомоги від держави.

Наразі даний проєкт рішення погоджується в середині уряду та із зацікавленими органами влади. Мінсоцполітики очікує, що після затвердження відповідного рішення уряду, вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки для них.

Ціни на оренду житла

За даними дослідження, проведеного аналітичною компанією CEDOS за підтримки Ради Європи на замовлення Мінсоцполітики, ціни на житло в Києві на 22% (до 8,4 тис. грн за однокімнатну квартиру) вищі за середні по країні, у Миколаєві та Миколаївському регіоні — нижчі на 30−35% (не перевищують 4,5 тис. грн), а на Закарпатті — вищі у 2,5 раза порівняно з середніми по країні (досягаючи 17 тис. грн за однокімнатну квартиру).

Найнижчі ціни в Чернігівському, Сумському, Харківському та Херсонському регіоні і становлять в діапазоні від 2,8 тис. грн до 4,4 тис. грн за однокімнатну квартиру, в обласних центрах в зазначених регіонах показник буде трохи вищим, від 3,2 тис. грн до 5 тис. грн за однокімнатну квартиру.