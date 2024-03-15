З початку року сума упередженого схемного ПДВ становить 6,2 мільярда — Гетманцев

Упродовж січня-лютого цього року було заблоковано 0,75% податкових накладних від загальної кількості поданих на реєстрацію. Сума упередженого схемного податку на додану вартість становить 6,2 млрд грн. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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«Адептам церкви неефективності блокування податкових накладних, „бо 90% все одно розблоковується“, зранку в пʼятницю буде цікаво дізнатися, що за січень-лютий цього року загалом було заблоковано 0,75% податкових накладних від загальної кількості поданих на реєстрацію», — написав він у Telegram.

За даними Гетманцева, із заблокованих накладних були розблоковано 34,5%, з яких:

78,2% розблоковано за рішенням комісій,

17,5% автоматично розблоковано після виведення платників з ризиків,

4,3% автоматично після реєстрації таблиць.

«Загальна сума упередженого схемного ПДВ складає 6,2 млрд грн, або півтори повністю оснащені всім необхідним бригади ЗСУ», — підсумував він.