Курс валют на 15 березня: Долар у банках подешевшав на 5 копійок, євро — на 11 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подешевшало на 11 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці подешевшав на 3 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,45−38,95 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,70−38,80, євро — 42,30−42,48 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,67−38,69 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,07−42,09 грн/євро.

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