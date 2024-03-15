Минулої доби українські захисники ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 428 420 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 березня 2024, 8:37
Втрати ворога за 14 березня: 580 російських окупантів, 1 танк та 34 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 428420 (+580) осіб,
- танків — 6758 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 12949 (+11) од,
- артилерійських систем — 10580 (+15) од,
- РСЗВ — 1017 (+0) од,
- засоби ППО — 717 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8254 (+34),
- крилаті ракети — 1920 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13993 (+34) од,
- спеціальна техніка — 1711 (+3).
Джерело: Мінфін
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