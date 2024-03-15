Національний банк України встановив на 15 березня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,68 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 10 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 15 березня встановив офіційний курс євро на рівні 42,28 грн. Європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

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