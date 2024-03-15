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15 березня 2024, 9:33

З початку року на соцвиплати було спрямовано понад 75 мільярдів

У січні-лютому 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 75,3 млрд грн, зокрема у лютому — 38,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У січні-лютому 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 75,3 млрд грн, зокрема у лютому — 38,2 млрд грн.
Фото: НБУ

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Куди направили гроші

Ці кошти було спрямовано:

  • 42,5 млрд грн, із них у лютому 21,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
  • 17,09 млрд грн, із них у лютому 8,6 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • 2,2 млрд грн, із них у лютому 1,2 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей;
  • 9,4 млрд грн, із них у лютому 4,8 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам;
  • 3,8 млрд грн, із них у лютому 1,9 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;
  • 0,3 млрд грн, із них у лютому 0,25 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Джерело: Мінфін
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