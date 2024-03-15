У січні-лютому 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 75,3 млрд грн, зокрема у лютому — 38,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
15 березня 2024, 9:33
З початку року на соцвиплати було спрямовано понад 75 мільярдів
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Куди направили гроші
Ці кошти було спрямовано:
- 42,5 млрд грн, із них у лютому 21,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
- 17,09 млрд грн, із них у лютому 8,6 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
- 2,2 млрд грн, із них у лютому 1,2 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей;
- 9,4 млрд грн, із них у лютому 4,8 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам;
- 3,8 млрд грн, із них у лютому 1,9 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;
- 0,3 млрд грн, із них у лютому 0,25 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі