До закриття міжбанку курс долара знизився на 15 копійок у купівлі та продажу. Євро впало на 31 копійку у купівлі та на 32 копійки у продажу.
14 березня 2024, 17:34
Курс валют на вечір 14 березня: долар та євро на міжбанку різко пішли вниз
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Відкриття 14 березня
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Закриття 14 березня
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Зміни
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38,82/38,84
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38,67/38,69
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15/15
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42,45/42,47
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42,14/42,15
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31/32
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,50−38,99 грн. Євро купують за 42,11 грн, а продають за 42,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,73−38,80, євро — 42,40−42,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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