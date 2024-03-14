Курс валют на вечір 14 березня: долар та євро на міжбанку різко пішли вниз

До закриття міжбанку курс долара знизився на 15 копійок у купівлі та продажу. Євро впало на 31 копійку у купівлі та на 32 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 14 березня Закриття 14 березня Зміни долар 38,82/38,84 38,67/38,69 15/15 євро 42,45/42,47 42,14/42,15 31/32

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,50−38,99 грн. Євро купують за 42,11 грн, а продають за 42,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,73−38,80, євро — 42,40−42,55 грн.

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