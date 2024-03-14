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14 березня 2024, 17:18

Конгрес США провів слухання щодо санкцій проти «росатома»

У Конгресі США пройшли слухання, присвячені санкціям проти «росатома».

«росатом брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії росії проти України» — з заяви Міністра енергетики Германа Галущенка на засіданні.

Підкомітет Палати представників Конгресу США з питань Європи 12 березня провів слухання щодо санкцій проти «росатома» та припинення глобальної залежності ядерної енергетики світу від росії. Під час слухань конгресмени ознайомилися з доказами цілеспрямованих зусиль «росатома», спрямованих на маніпулювання своїм домінуючим положенням внаслідок залежності країн від російських атомних технологій. Конгресменам також була надана інформація про зловживання компанією своїм впливом, у т.ч. з метою ухилення від санкцій США та підтримки повномасштабного вторгнення росії в Україну.

На слуханнях була представлена інформація щодо запровадження законодавства про санкції, а також заслухана заява Міністра енергетики України Германа Галущенка щодо безпосередньої участі і сприяння «росатомом» у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії росії проти України. Зокрема й щодо безпосередньої участі його співробітників у захопленні Чорнобильської та Запорізької АЕС.

Учасники слухань обговорили можливість запровадження санкцій проти «Росатома», а також кроки, які мають бути вжиті США, їхніми союзниками і партнерами, щоб створити можливості для усунення російського впливу та підривної діяльності в галузі цивільної атомної енергетики.

Конгресмени дійшли згоди, що Сполучені Штати, союзники та партнери повинні мати спеціальну стратегію, щоб забезпечити бізнес-впевненість, розширити та диверсифікувати ланцюги постачання в сфері цивільної ядерної енергії та протидіяти деструктивним діям росії, Ірану та інших ворожих держав.

Джерело: Мінфін
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