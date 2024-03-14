Хакатон Solana з призовим фондом у $4 млн. Створюємо нову фінансову систему майбутнього разом

З 4 березня до 8 квітня 2024 року платформа Colosseum проводить онлайн-хакатон Solana Renaissance Hackathon . Призовий пул заходу перевищує $4 млн, а серед численних нагород передбачено спеціальну номінацію за найкращі проєкти у сфері платежів і децентралізованих фінансів.

Офіційна спільнота Solana в Україні — Kumeka Team — запрошує команди взяти участь у хакатоні. На думку представників організації, українські розробники давно зарекомендували себе як глобальний гравець Web3-індустрії. Вони закликають не гаяти час і реєструватися на заході просто зараз.

Якщо ви соло-фахівець без команди або просто студент, який хоче спробувати свої сили і змінити фінансовий світ на краще — чудово, просто приєднуйтесь до ком'юніті, шукайте однодумців і починайте свій перший проєкт.

Kumeka Team надасть усю можливу підтримку командам з України, заявили в ком'юніті. Відповіді на будь-які запитання можна отримати в дискорді організації або в Telegram-каналі.

«Фінансові проєкти українських розробників добре відомі всьому світу. Однак Web3-сфера являє собою зовсім інший рівень можливостей для розвитку. Не сумніваюся, що наші команди зможуть здивувати ком'юніті та поборотися за DeFi & Payments Award», — заявив співзасновник Kumeka Team Марк Лецюк.

Понад десять різних номінацій доступні для учасників. Розмір грошових нагород варіюється в розрізі від $5000 до $50 000, а найкраща команда отримає звання Grand Champion.

Фіналісти Solana Renaissance та акселератор Colosseum

П'ятнадцять команд-переможців хакатона Solana не тільки завоюють визнання Web3-спільноти і грошові призи, а й стануть учасниками акселератора від Colosseum. Потрапити в їхнє число можуть і представники геймдев-напрямку, впевнені в Kumeka Team.

Йдеться про унікальну ініціативу з просування стартапів. Вона охоплює передовий підхід до менторства, навчання та комплексної трансформації проєкту в компанію-лідера сфери Web3.

Учасники акселератора отримають доступ до pre-seed інвестицій від Colosseum у розмірі $250 000. Ба більше, вони зустрінуться з представниками венчурних фірм і зможуть представити їм свій проєкт.

Kumeka Team запрошує всіх охочих приєднатися до хакатону Solana та відвідати офлайн-локацію заходу за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська 15 Б, коворкінг BeeWorking. У період проведення хакатону локація працює 24/7.