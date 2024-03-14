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14 березня 2024, 18:35

Український банк розвитку UDF зареєструють у Люксембурзі

Анонсований у 2023 році Фонду розвитку України (UDF) планують зареєструвати в Люксембурзі, його розмір може сягнути $15 млрд. Про це в інтерв'ю Bloomberg розказав Філіпп Гільдебранд, віцепрезидент інвестиційної компанії BlackRock, яка супроводжує створення фонду, пише Ліга.

Анонсований у 2023 році Фонду розвитку України (UDF) планують зареєструвати в Люксембурзі, його розмір може сягнути $15 млрд.

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Що відомо

UDF створюється як національна фінансова установа розвитку, яка доповнить інші міжнародні інституції і збільшить інвестиційні можливості для приватного капіталу для участі в відбудові України.

За словами Гільдебранда, фонд розраховує на початку отримати принаймні $500 млн від інституційних інвесторів і $2 млрд — від приватних. А загалом він розраховує профінансувати щонайменше $15 млрд на відновлення України.

Читайте: BlackRock в Україні: що насправді тут робитиме інвестиційний гігант

Прикладом для UDF буде Кредитна установа для відбудови (KfW), створений у 1948 році в рамках плану Маршалла німецький державний банк розвитку та створений BlackRock у 2021 році фонд Climate Finance Partnership.

Пріоритетними сферами діяльності UDF будуть сільське господарство, промисловість, інфраструктура та енергетика. Він уже розглянув 200 проєктів та обрав 20 із них.

Паралельно з фондом існуватиме «установа підготовки проєктів», яка буде шукати нові ідеї для інвестицій.

UDF має почати роботу після закінчення бойових дій.

Нагадаємо

Україна домовилась про співпрацю із BlackRock у листопаді 2022 року, а у лютому 2023 року — із JPMorgan.

У травні 2023 року президент Володимир Зеленський оголосив, що над створенням Фонду розвитку також працюють консультанти з McKinsey.

Джерело: Мінфін
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