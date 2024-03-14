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14 березня 2024, 16:37

Uklon не працюватиме під час комендантської години

Український сервіс виклику таксі Uklon закриє можливість замовити авто у комендантську годину. Про це гендиректор сервісу Uklon Сергій Гришков повідомив у Facebook.

Український сервіс виклику таксі Uklon закриє можливість замовити авто у комендантську годину.

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Причина

За його словами, таке рішення ухвалено у відповідь на отримане компанією 7 березня звернення Патрульної поліції Києва.

«Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України та приймаємо ваш запит. Також ми розраховуємо і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу. Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені», — написав Гришков.

Голова компанії повідомив, що роботу сервісу під час комендантської години обмежать з ночі з 14 на 15 березня. Надалі це обмеження буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів.

Uklon — єдиний сервіс, який дозволяв викликати таксі цілодобово. В компанії пояснювали, що залишали таку можливість для людей, у яких траплялись екстрені випадки. Водночас порушення комендантської години в компанії заперечували.

«Uklon є онлайн-платформою, а не службою таксі. Тобто, компанія надає доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям-партнерам. Чи працювати у комендантську годину — це вибір партнерів, які мають перепустку і можливість здійснювати перевезення вночі», — пояснив Гришков.

Він додав, що за два роки від початку повномасштабного вторгнення Uklon вперше отримав звернення-рекомендацію від правоохоронних органів призупинити роботу під час комендантської години.

Голова Uklon зауважив, що основним напрямком для поїздок під час комендантської години були вокзали та лікарні.

«Також сервіс працював, як єдина альтернатива кудись добратися у випадку екстреної ситуації чи трагедії. Але зараз отримали рекомендацію та виконуємо її», — додав Гришков.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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82845392
82845392
14 березня 2024, 18:40
#
> Uklon — єдиний сервіс, який дозволяв викликати таксі цілодобово.

Это шутка такая, да? :)
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