На початку 2024 року інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ. Що буде з цінами далі

У лютому інфляція сповільнилася до 4,3% у річному вимірі. Цьому серед іншого сприяли більша пропозиція окремих продуктів харчування та ефекти від значних минулорічних врожаїв. Про це ідеться в пресрелізі НБУ .

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Зокрема, завдяки теплій погоді та активізації продажу продукції зі сховищ знижувалися ціни на деякі овочі. Певний ефект на продовольчі ціни мала й переорієнтація окремих виробників на внутрішній ринок.

Крім того, інфляцію надалі обмежував мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги. Базова інфляція також сповільнилася — до 4,5% р/р.

«Стійка ситуація на валютному ринку, забезпечена, зокрема, заходами монетарної політики та валютного нагляду НБУ, сприяла поліпшенню інфляційних і курсових очікувань більшості груп респондентів. Це обмежувало фундаментальний ціновий тиск», — йдеться в повідомлені.

Різниця між офіційним та готівковим курсом гривні майже нівельована, а курс гривні помірно коливався як в один, так і в інший бік, як і передбачає керована гнучкість обмінного курсу.

З моменту попереднього монетарного рішення в січні ринкові ставки за гривневими інструментами не зазнали помітних змін. Дохідність банківських депозитів та ОВДП і надалі перевищувала інфляційні очікування бізнесу та громадян.

«Це разом із забезпеченням контрольованої ситуації на валютному ринку сприяло підтриманню інтересу економічних агентів до заощаджень у національній валюті. Зокрема, збільшувалися вкладення українців в ОВДП та стабільно зростали депозити населення на строк від трьох місяців», — зазначили в НБУ.

Що буде далі з інфляцією

За оцінками НБУ, інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та лише помірно пришвидшиться в другому півріччі. Поступове зростання доходів українців і підвищені витрати бізнесу в умовах війни підживлюватимуть інфляційний тиск.

Водночас фіксація окремих житлово-комунальних тарифів і монетарна політика НБУ, спрямована на підтримання привабливості гривневих активів і курсової стійкості, й надалі обмежуватимуть зростання споживчих цін.

Січневий макропрогноз НБУ ґрунтувався на припущенні щодо суттєвого поліпшення безпекової ситуації з 2025 року, однак ризик затяжної агресії росії проти України зберігається.

Зазначається, що тривала війна гальмуватиме економічне відновлення та ускладнить завдання НБУ щодо утримання інфляції близько до цілі 5% упродовж 2025−2026 років.