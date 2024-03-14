Міжнародне журі видання Central Banking відзначило роботу очільника українського центробанку упродовж 2023 року, лідерські якості та ухвалені рішення, спрямовані на забезпечення цінової та фінансової стабільності в Україні у воєнний час для сприяння сталому економічному зростанню.
Андрій Пишний отримав нагороду Central Banking Awards 2024 у номінації «Голова центрального банку року»
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«Дякую професійній спільноті за нагороду. Стале визнання нашої інституції на такому високому рівні є черговим свідченням ефективності роботи НБУ. Ми навчилися виходити за межі звичного розуміння про роботу центробанку, дивитися на наш мандат ширше, — прокоментував Андрій Пишний. — Упродовж 2023 року всі переконалися, наскільки відчутними є наслідки російської агресії для глобального світу. Ми вдячні партнерам, які проходять цей шлях разом з Україною. Партнерство — основа цивілізованого світу, ефективного функціонування та урядування всіх його систем. І це вимагає поглиблення співпраці з усвідомленням того, що Перемога України є питанням глобальної безпеки та макрофінансової стабільності зараз і в майбутньому».
Нагадаємо
На початку січня Пишний також здобув перемогу в аналогічній номінації від британського видання The Banker, яке врахувало ефективність його роботи у 2023 році. Це вперше, коли обидва експертні видання — Central Banking та The Banker — одночасно відзначили голову центробанку найвищою нагородою.
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