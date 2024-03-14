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14 березня 2024, 12:44

Андрій Пишний отримав нагороду Central Banking Awards 2024 у номінації «Голова центрального банку року»

Міжнародне журі видання Central Banking відзначило роботу очільника українського центробанку упродовж 2023 року, лідерські якості та ухвалені рішення, спрямовані на забезпечення цінової та фінансової стабільності в Україні у воєнний час для сприяння сталому економічному зростанню.

Міжнародне журі видання Central Banking відзначило роботу очільника українського центробанку упродовж 2023 року, лідерські якості та ухвалені рішення, спрямовані на забезпечення цінової та фінансової стабільності в Україні у воєнний час для сприяння сталому економічному зростанню.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«Дякую професійній спільноті за нагороду.
Фото:bank.gov.ua

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«Дякую професійній спільноті за нагороду. Стале визнання нашої інституції на такому високому рівні є черговим свідченням ефективності роботи НБУ. Ми навчилися виходити за межі звичного розуміння про роботу центробанку, дивитися на наш мандат ширше, — прокоментував Андрій Пишний. — Упродовж 2023 року всі переконалися, наскільки відчутними є наслідки російської агресії для глобального світу. Ми вдячні партнерам, які проходять цей шлях разом з Україною. Партнерство — основа цивілізованого світу, ефективного функціонування та урядування всіх його систем. І це вимагає поглиблення співпраці з усвідомленням того, що Перемога України є питанням глобальної безпеки та макрофінансової стабільності зараз і в майбутньому».

Нагадаємо

На початку січня Пишний також здобув перемогу в аналогічній номінації від британського видання The Banker, яке врахувало ефективність його роботи у 2023 році. Це вперше, коли обидва експертні видання — Central Banking та The Banker — одночасно відзначили голову центробанку найвищою нагородою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Mr Bungle
Mr Bungle
14 березня 2024, 13:01
#
А какие были номенанты еще?
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