Андрій Пишний отримав нагороду Central Banking Awards 2024 у номінації «Голова центрального банку року»

«Дякую професійній спільноті за нагороду. Стале визнання нашої інституції на такому високому рівні є черговим свідченням ефективності роботи НБУ. Ми навчилися виходити за межі звичного розуміння про роботу центробанку, дивитися на наш мандат ширше, — прокоментував Андрій Пишний. — Упродовж 2023 року всі переконалися, наскільки відчутними є наслідки російської агресії для глобального світу. Ми вдячні партнерам, які проходять цей шлях разом з Україною. Партнерство — основа цивілізованого світу, ефективного функціонування та урядування всіх його систем. І це вимагає поглиблення співпраці з усвідомленням того, що Перемога України є питанням глобальної безпеки та макрофінансової стабільності зараз і в майбутньому».