За даними статистики від лютого 2022 року було пошкоджено або зруйновано понад 160 тисяч житлових будинків українців на суму більше ніж 53 млрд доларів і ця цифра зростає кожного дня.
14 березня 2024, 13:36
Як застрахувати житло від наслідків воєнних дій. Безкоштовний вебінар від Finance.ua
Finance.ua хоче допомогти українцям захистити свої домівки та запрошує на безкоштовний вебінар, де спікер з більш ніж 8-ми річним досвідом та запрошений експерт зі страхової компанії «INGO» нададуть актуальні поради зі страхування житла.
В прямому онлайн ефірі обговоримо наступні питання:
- Страхування житла від військових ризиків. Які ризики покриваються
- Територія дії поліса
- Особливості прийняття на страхування
- Вартість поліса та етапи оформлення
- Що робити при настанні страхового випадку
- Як отримати виплату від СК.
Вебінар відбудеться 22 березня (у четвер) 2024 о 13.00.
Після завершення презентації спікери нададуть відповіді на запитання глядачів щодо страхування нерухомості.
Крім того, всі учасники отримають приємний бонус від Finance.ua.
Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Реєструйтеся, а ми нагадаємо вам про початок вебінару за 2 години.
Джерело: Мінфін
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