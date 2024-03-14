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14 березня 2024, 13:52

ІTOXI та ГеройКар сприяли підписанню меморандуму для забезпечення ЗСУ транспортом

«Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони та корейський виробник автомобілів KG Mobility Corp (SsangYong) підписали меморандум про співпрацю у закупівлі транспорту для потреб Збройних Сил України.



«Для проведення ефективних закупівель пікапів важливо налагоджувати пряму співпрацю з виробниками. Адже відсутність додаткових посередників при укладанні контракту дозволить нам отримувати найвигідніші ціни та забезпечувати військових більшою кількістю транспорту», — зазначила директор «Агенції оборонних закупівель» Марина Безрукова.

Агенція вже напрацювала пропозиції по змінах до законодавства, які дозволять закуповувати пікапи та інші необхідні для потреб ЗСУ товари без сплати акцизу, мита та ПДВ. У планах — підписання кількох прямих угод з найбільшими виробниками пікапів, аби диверсифікувати ризики та забезпечити найкращі цінові пропозиції.



Довідка:

Ukrainian ITOXI UA створена з метою посилення співпраці між діловими колами України та Кореї. Метою ITOXI UA є відігравати ключову роль у розвитку економічного та інвестиційного співробітництва між Кореєю та Україною. Команда ITOXI готова невтомно працювати, щоб забезпечити ефективну взаємодію та зробити свій внесок у безпеку і процвітання України.

Благодійний проект ГеройCar створив єдину національну платформу з постачання ЗСУ колісним транспортом та вже майже два роки забезпечує пікапами військових. За цей час проект закупив 500 пікапів для війська та напрацював глибоку експертизу в питаннях закупівлі та постачання автомобілів для ЗСУ.

Джерело: Мінфін
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