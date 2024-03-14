Petco готується до публікації квартального звіту

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 березня 2024, 12:47

Petco готується до публікації квартального звіту

Торгова компанія Petco, спеціалізацією якої є домашні тварини, на цьому тижні представить свій квартальний фінансовий звіт. Протягом минулого звітного періоду вона виручила $1,49 мільярда (падіння на 0,5% річних і нижче за аналітичні прогнози на 1%). У цілому той квартал виявився для фірми досить невдалим: вона не змогла виправдати очікування здебільшого ключових показників. Експерти LBLV звернули окрему увагу на сильне зниження прибутку за GAAP, викликане разовим відрахуванням у розмірі $1,22 мільярда.

Фахівці очікують, що у новому звіті Petco повідомить про збільшення виторгу на 3,4% річних, до $1,63 мільярда. За аналогічний квартал річної давності фірма наростила цей показник на 4,2%. Її передбачуваний скоригований прибуток становить $0,02.

Більшість експертів, які стежать за бізнесом Petco, підтвердили оцінки за 30 останніх днів. Вони вважають, що компанія продовжить курс, метою якого є підвищення прибутковості. За пару останніх років було два випадки, коли її фінансовий звіт виявився гіршим за аналітичні очікування.

За останній місяць акції Petco трохи подешевшали

Частина конкурентів компанії вже прозвітувала за IV квартал, що дозволяє оцінити її перспективи. Зокрема Tractor Supply повідомила про зменшення виторгу на 8,6% рік до року, що на 0,5% нижче, ніж очікували експерти. Водночас National Vision відзвітувала про збільшення виторгу на 8% річних (на 1,4% вище за прогнози). У результаті котирування першої компанії підскочили на 1%, а другої — залишилися незмінними, інформують в lblv.com.

Ринкові гравці, які вкладаються в компанії із сегмента спеціалізованої торгівлі в роздріб, за останній місяць залишилися в плюсі: усереднене зростання котирувань за цей період становило 1,1%. Цінні папери Petco водночас подешевшали на 1,5%.

Дмитро Родін, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами