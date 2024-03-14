Petco готується до публікації квартального звіту

Торгова компанія Petco, спеціалізацією якої є домашні тварини, на цьому тижні представить свій квартальний фінансовий звіт. Протягом минулого звітного періоду вона виручила $1,49 мільярда (падіння на 0,5% річних і нижче за аналітичні прогнози на 1%). У цілому той квартал виявився для фірми досить невдалим: вона не змогла виправдати очікування здебільшого ключових показників. Експерти LBLV звернули окрему увагу на сильне зниження прибутку за GAAP, викликане разовим відрахуванням у розмірі $1,22 мільярда.

Фахівці очікують, що у новому звіті Petco повідомить про збільшення виторгу на 3,4% річних, до $1,63 мільярда. За аналогічний квартал річної давності фірма наростила цей показник на 4,2%. Її передбачуваний скоригований прибуток становить $0,02.

Більшість експертів, які стежать за бізнесом Petco, підтвердили оцінки за 30 останніх днів. Вони вважають, що компанія продовжить курс, метою якого є підвищення прибутковості. За пару останніх років було два випадки, коли її фінансовий звіт виявився гіршим за аналітичні очікування.

За останній місяць акції Petco трохи подешевшали

Частина конкурентів компанії вже прозвітувала за IV квартал, що дозволяє оцінити її перспективи. Зокрема Tractor Supply повідомила про зменшення виторгу на 8,6% рік до року, що на 0,5% нижче, ніж очікували експерти. Водночас National Vision відзвітувала про збільшення виторгу на 8% річних (на 1,4% вище за прогнози). У результаті котирування першої компанії підскочили на 1%, а другої — залишилися незмінними, інформують в lblv.com.

Ринкові гравці, які вкладаються в компанії із сегмента спеціалізованої торгівлі в роздріб, за останній місяць залишилися в плюсі: усереднене зростання котирувань за цей період становило 1,1%. Цінні папери Petco водночас подешевшали на 1,5%.

Дмитро Родін, фінансовий аналітик LBLV