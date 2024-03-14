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14 березня 2024, 11:23

Meest ПОШТА знизила тарифи на швидку доставку по Україні

Поштово-логістичний оператор Meest ПОШТА знизив тарифи на швидку доставку по території України за умови створення посилки в додатку чи на сайті. Спеціальна пропозиція діє до 31 травня 2024 року включно.

Поштово-логістичний оператор Meest ПОШТА знизив тарифи на швидку доставку по території України за умови створення посилки в додатку чи на сайті.

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Нові тарифи

В рамках пропозиції вартість на швидку доставку з Meest ПОШТА по Україні становить:

  • Посилка XS — 45 грн (звичайна — 60 грн);
  • Посилка S — 55 грн (звичайна — 65 грн);
  • Посилка M — 75 грн (звичайна — 95 грн);
  • Посилка L — 115 грн (звичайна — 130 грн).

Як відправити посилку

Щоб відправити посилку онлайн, треба завантажити додаток Meest ПОШТА або зайти на сайт компанії, створити посилку по Україні, заповнити необхідні дані та оплатити її по спеціальному тарифу.

Meest ПОШТА оперує розгалуженою мережею партнерських відділень (у «Сільпо», ROZETKA, OKKO, БРСМ, lifecell), а також власних точок видачі та отримання посилок. Загалом — понад 4400 локацій.

Джерело: Мінфін
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