У четвер на готівковому ринку курс долара додав 13 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро додало 7 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу.
14 березня 2024, 10:39
Курс валют на 14 березня: Долар в банках подорожчав на 13 копійок, євро — на 15 копійок
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Валютний ринок
В обмінниках долар не змінився у купівлі та у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та подешевшав на 2 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,53−39,00 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,75 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,80−38,90, євро — 42,45−42,63 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 38,82−38,84 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,45−42,47 грн/євро.
Джерело: Мінфін
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