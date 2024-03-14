Курс валют на 14 березня: Долар в банках подорожчав на 13 копійок, євро — на 15 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара додав 13 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро додало 7 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар не змінився у купівлі та у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та подешевшав на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,53−39,00 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,80−38,90, євро — 42,45−42,63 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,82−38,84 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,45−42,47 грн/євро.