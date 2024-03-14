FlixBus запускає новий автобусний маршрут між Україною та Німеччиною

Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі FlixBus запускає нову автобусну лінію між Україною та Німеччиною — з Києва до аеропорту Штутгарта. Про це ідеться в повідомленні перевізника, передає Інтерфакс-Україна.

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Графік рейсів

Перший рейс заплановано на 19 березня із Києва

Автобуси відправлятимуться щодня з 08:25 до 09:35 ранку, залежно від автостанції, прибуватимуть до Дрездену о 08:05 наступного дня, до Франкфурта о 16:00, до аеропорту Штутгарта о 20:00.

Тривалість подорожі становитиме 36 годин з урахуванням зупинок та плановим часом на перетин кордонів.

Повний маршрут нової лінії FlixBus включає міста Київ — Житомир — Рівне — Львів — Дрезден — Хемніц — Єна — Веймар — Ерфурт — Гісен — Франкфурт-на-Майні — Дармштадт — Мангейм — Гейдельберг — Хайльбронн — аеропорт Штутгарта.

У зворотному напрямку автобуси відправлятимуться з аеропорту Штутгарта о 08:30, із Франкфурта о 12:45, Дрездена о 20:30 і прибуватимуть наступного дня до Львова о 11:20, до Києва — о 19:45 (автостанція «Дачна»).