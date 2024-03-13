Курс валют на вечір 13 березня: гривня оновила історичний мінімум на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 26 копійок у купівлі та на 24 копійки у продажу. Євро зросло на 35 копійок у купівлі та на 33 копійки у продажу. Таким чином гривня досягла історичного мінімуму у парах до цих двох валют.