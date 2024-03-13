До закриття міжбанку курс долара зріс на 26 копійок у купівлі та на 24 копійки у продажу. Євро зросло на 35 копійок у купівлі та на 33 копійки у продажу. Таким чином гривня досягла історичного мінімуму у парах до цих двох валют.
13 березня 2024, 17:39
Курс валют на вечір 13 березня: гривня оновила історичний мінімум на міжбанку
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Відкриття 13 березня
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Закриття 13 березня
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Зміни
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38,56/38,60
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38,82/38,84
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26/24
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42,14/42,17
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42,49/42,50
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35/33
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,40−38,90 грн. Євро купують за 41,93 грн, а продають за 42,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,80−38,90, євро — 42,45−42,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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