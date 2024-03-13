Українці продовжують економити та рідше здійснювати покупки — дослідження Deloitte

У 2023 році тенденція економити серед українських споживачів зберігається. Залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців. Про це йдеться в дослідженні «Делойт».

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попри те, що показник все ще високий, спостерігається позитивна динаміка, як порівняти з 2022 роком (47%-86%).

Найменше економлять на лікарських засобах, дитячих товарах та купівлі готової їжі.

Щодо продуктів харчування, які становлять значну частку чека українців, то витрати в цьому сегменті зросли у 32% споживачів. Значна частина українців купує їжу (47%) та ліки (43%) про запас.

Водночас українці переосмислюють свої харчові звички та змінюють пріоритети.

Відвідування ресторанів і барів у 2023 році скоротилося: 55% опитаних роблять це значно рідше, що на 24 в. п. менше, ніж у 2022 році.

Натомість зростає популярність приготування їжі вдома (50%), найбільше це стосується тимчасово безробітних (53%), фрилансерів (72%) і тих, хто займається домогосподарством (59%).

Дозвілля продовжує бути не в пріоритеті витрат — 65% респондентів економлять на розвагах поза домом, а 58% рідше, ніж минулого року, відвідують кінотеатри та концерти.

Проте онлайн-розваги стають все більш популярними: 32% українців збільшили витрати на перегляд ТБ та стримінгових каналів.