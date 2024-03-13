Зростання біткоїна прискорило появу «гаманців-мільйонерів» до 1500 на день

Зі зростанням курсу біткоїна щодня у середньому з'являється близько 1500 нових «гаманців-мільйонерів», у яких зберігається на $1 млн і більше криптовалюти. Однак цей показник, як і раніше, нижчий, ніж у період бичачого ринку 2021 року, пише Bloomberg, посилаючись на дані аналітичної платформи Kaiko.

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Що відомо

Дані про операції в криптогаманцях публічні, але встановити їх належність конкретному власнику неможливо. Інструменти Kaiko не враховують адрес бірж та інших великих криптосервісів.

Найбільшу з початку року кількість нових гаманців, що містять понад $1 млн у біткоїнах — 1691, — було зафіксовано 1 березня.

У 2020−2021 роках щодня з'являлося понад 4 тис. гаманців з балансом близько $1 млн і понад 2 тис. гаманців із понад $10 млн.



У 2021 році крипторинок захлеснула хвиля роздрібних інвесторів, які прагнуть отримати прибуток на хвилі ажіотажу. Однак у 2023-му великі інвестори поводилися обережніше і продавали свої активи, у міру того як біткоїн досягав нових максимумів, пише Kaiko.



Повільніший темп може бути обумовлений також тим, що приплив нового капіталу ще не набрав чинності, а інвестори зберігають свої активи у довірчих керуючих, а не в особистих гаманцях.