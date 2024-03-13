FinAwards: які нові номінації з’явилися у 2024 році

Щорічна всеукраїнська премія FinAwards — це шлях до визнання для лідерів та інноваторів фінансової галузі. Вже 29 березня будуть оголошені переможці.

За звання найкращих будуть боротися фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех-проєкти, а також найуспішніші і найефективніші топменеджери фінансових компаній. Загалом переможців обиратимуть у 31 номінації, чотири з яких засновані у 2024 році.

Вперше переможцями премії стануть інфлюєнсери FinTech ринку та інвестиційного ринку. Також з’явилися дві важливі номінації - «Найкращий YouTube-канал про фінанси» і «Найкращий Telegram-канал про фінанси». Вони надважливі, адже мають відповідальну мету — підвищувати фінансову грамотність українців та поширювати актуальну інформацію у сфері фінансів.

Найкращих обиратимуть серед Telegram-каналів:

Ціна держави https://t.me/costukraine @finstop https://t.me/finstop Wallet Pro https://t.me/walletproua Hugs.fund https://t.me/HugsFund TAB Finance https://t.me/tabfinance Бізнич | Фінанси | Інвестиції за https://t.me/+x8If6FnYHi02ZmQy Фінансист | Бізнес та тренди https://t.me/+SRK8sSA0TZ05MTA0 Vladyslav Svidloff https://t.me/svidloff ICU — інвестиції, капітал, Україна https://t.me/ICUkraine Bonds & Stocks Ukraine https://t.me/BondsStocksUA Филипп Олейник: Код финансовой свободы [Миллион за 7 лет] https://t.me/oleynik_invest Тарас Гук. Інвестиції, фінанси, бізнес https://t.me/tarasguk Веліканов читає https://t.me/knigivelikanova DOUBLETOP https://t.me/doubletop Iplan.ua https://t.me/iplanua Балади Економного Лицаря https://t.me/ELytsar

Важливу роль у популяризації досягнень фінансового ринку відіграють YouTube-канали. З-поміж них за визнання боротимуться:

Запали цілі | GOALS on FIRE

Михайло Пацан

Wallet Pro

Больше Золота

УкрІнвестКлуб

EXMO.com_UA 🇺🇦

Філіпп Олійник: Код Фінансової Свободи

Monitor.Estate

Moncheri Girl

Taras Guk

Економічна правда

DOUBLETOP

Фінансовий портал «Мінфін»

Як проголосувати

Щоб проголосувати, необхідно перейти на сайт премії та обрати потрібну номінацію.

Важливий кожен голос, адже він може стати вирішальним для українського фінринку. Цьогоріч голосування демонструє рекордні показники, свої голоси віддали понад 35,5 тисяч користувачів. Голосування триватиме до 17 березня.

Крім того, всі охочі матимуть змогу долучитися до церемонії нагородження переможців премії FinAwards 2024. На заході на відвідувачів чекатимуть нетворкінг з лідерами фінансової галузі, а також можливість познайомитися з новими потенційними клієнтами чи бізнес-партнерами. Спеціальними гостями вечора стане музичний гурт Kozak System.

Премію FinAwards заснували сайти Minfin.com.ua і Finance.ua. Допомагають з проведенням заходу цього року спонсори — один з найбільш інноваційних банків світу ПриватБанк, зручний сервіс онлайн-кредитування Credit7, а також офіційний імпортер і дистриб'ютор автомобілів Mazda в Україні.