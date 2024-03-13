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13 березня 2024, 14:21

FinAwards: які нові номінації з’явилися у 2024 році

Щорічна всеукраїнська премія FinAwards — це шлях до визнання для лідерів та інноваторів фінансової галузі. Вже 29 березня будуть оголошені переможці.

Щорічна всеукраїнська премія FinAwards — це шлях до визнання для лідерів та інноваторів фінансової галузі.

За звання найкращих будуть боротися фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех-проєкти, а також найуспішніші і найефективніші топменеджери фінансових компаній. Загалом переможців обиратимуть у 31 номінації, чотири з яких засновані у 2024 році.

Вперше переможцями премії стануть інфлюєнсери FinTech ринку та інвестиційного ринку. Також з’явилися дві важливі номінації - «Найкращий YouTube-канал про фінанси» і «Найкращий Telegram-канал про фінанси». Вони надважливі, адже мають відповідальну мету — підвищувати фінансову грамотність українців та поширювати актуальну інформацію у сфері фінансів.

Найкращих обиратимуть серед Telegram-каналів:

  1. Ціна держави https://t.me/costukraine

  2. @finstop https://t.me/finstop

  3. Wallet Pro https://t.me/walletproua

  4. Hugs.fund https://t.me/HugsFund

  5. TAB Finance https://t.me/tabfinance

  6. Бізнич | Фінанси | Інвестиції за https://t.me/+x8If6FnYHi02ZmQy

  7. Фінансист | Бізнес та тренди https://t.me/+SRK8sSA0TZ05MTA0

  8. Vladyslav Svidloff https://t.me/svidloff

  9. ICU — інвестиції, капітал, Україна https://t.me/ICUkraine

  10. Bonds & Stocks Ukraine https://t.me/BondsStocksUA

  11. Филипп Олейник: Код финансовой свободы [Миллион за 7 лет] https://t.me/oleynik_invest

  12. Тарас Гук. Інвестиції, фінанси, бізнес https://t.me/tarasguk

  13. Веліканов читає https://t.me/knigivelikanova

  14. DOUBLETOP https://t.me/doubletop

  15. Iplan.ua https://t.me/iplanua

  16. Балади Економного Лицаря https://t.me/ELytsar

Важливу роль у популяризації досягнень фінансового ринку відіграють YouTube-канали. З-поміж них за визнання боротимуться:

  • Запали цілі | GOALS on FIRE

  • Михайло Пацан

  • Wallet Pro

  • Больше Золота

  • УкрІнвестКлуб

  • EXMO.com_UA 🇺🇦

  • Філіпп Олійник: Код Фінансової Свободи

  • Monitor.Estate

  • Moncheri Girl

  • Taras Guk

  • Економічна правда

  • DOUBLETOP

  • Фінансовий портал «Мінфін»

Як проголосувати

Щоб проголосувати, необхідно перейти на сайт премії та обрати потрібну номінацію.

Важливий кожен голос, адже він може стати вирішальним для українського фінринку. Цьогоріч голосування демонструє рекордні показники, свої голоси віддали понад 35,5 тисяч користувачів. Голосування триватиме до 17 березня.

Крім того, всі охочі матимуть змогу долучитися до церемонії нагородження переможців премії FinAwards 2024. На заході на відвідувачів чекатимуть нетворкінг з лідерами фінансової галузі, а також можливість познайомитися з новими потенційними клієнтами чи бізнес-партнерами. Спеціальними гостями вечора стане музичний гурт Kozak System.

Премію FinAwards заснували сайти Minfin.com.ua і Finance.ua. Допомагають з проведенням заходу цього року спонсори — один з найбільш інноваційних банків світу ПриватБанк, зручний сервіс онлайн-кредитування Credit7, а також офіційний імпортер і дистриб'ютор автомобілів Mazda в Україні.

Джерело: Мінфін
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