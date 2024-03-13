EVA у топ-10 гравців e-commerce в Україні за версією Forbes

Forbes Ukraine вперше презентував рейтинг найбільших гравців e-commerce в Україні. Мережа магазинів краси та здоров’я EVA, яка входить до корпорації TERWIN Руслана Шостака, визнана одним з лідерів ритейлерів електронної комерції.

Видання зазначає, що останні роки принесли з собою тренд онлайн-експансії традиційних ритейлерів. Сучасні компанії впевнено взяли курс на онлайн, зокрема такі ритейлери як EVA та Varus, що входять до корпорації TERWIN, активно інвестують і розвивають цей напрямок.

EVA.UA збільшує кількість торгових партнерів для розширення асортименту та інвестує в рекламу.

За підсумками 2023 року виторг EVA.UA склав 2,4 млрд грн, а загальний трафік становив 86,9 млн відвідувань.

Навіть на початку повномасштабного вторгнення EVA не припиняла свою роботу. Її інтернет-магазин продовжував працювати, на відміну від онлайн-платформ інших дрогері. Мережа має офлайн-магазини, які одночасно є точками видачі EVA.UA, і завдяки своєму масштабу здатна запропонувати покупцям найвигідніші ціни.

Для складання рейтингу було відібрано 30 кращих компаній з понад 100, які є лідерами українського сегменту інтернет-торгівлі. Вони були розділені на три категорії: товари, послуги та інфраструктура. Зокрема, увага була зосереджена на інтернет-магазинах і маркетплейсах, у яких значна частина виторгу припадає на товари власника платформи. Топ-15 найбільших ритейлерів в українському сегменті e-commerce були визначені за загальним обсягом продажів в Україні. Для оцінки окремих компаній використовувалися дані з YouControl та/або показники українського трафіку з SimilarWeb, а також дані від консалтингової компанії Euromonitor.