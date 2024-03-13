Наукова інфраструктура України: ЮНЕСКО оприлюднила оцінку збитків

Вартість відновлення української державної наукової інфраструктури, яка була зруйнована в ході російської агресії, становить понад $1,26 млрд. Про це свідчать дані дослідження Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

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За останні два роки було пошкоджено або зруйновано 1443 будівлі, що відносяться до 177 установ, причому найбільше постраждали будівлі в східній частині Харківської області.

На ремонт будівлі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в Харкові знадобиться $116,5 млн, а Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова $104,1 млн.

У дослідженні зазначається, що значна частина обладнання була знищена або викрадена. Пошкоджено понад 750 одиниць науково-технічного обладнання, з яких 643 одиниці не підлягають відновленню. Загальна вартість відновлення дослідницького обладнання оцінюється в $45,9 млн.

«Тимчасова окупація територій російськими військами також має значний вплив: 18 наукових інститутів були змушені переїхати, деякі з них проводили дослідження місцевого біорізноманіття та екології, які не можуть продовжуватись дистанційно», — йдеться у повідомленні.

При цьому особливе занепокоєння викликає ситуація навколо Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, розташованого поблизу Запоріжжя. Обладнання для моніторингу стану ядерної промисловості було викрадено або знищено, в тому числі унікальна радіологічна лабораторія, яка контролює рівень радіації.

Також через війну значно скоротилося фінансування науки в Україні. Валові внутрішні витрати на дослідження і розробки в період з 2021 по 2022 рік скоротилися на 38,5% — з $2,02 млрд до $1,24 млрд.