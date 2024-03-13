Adidas вперше за 30 років прозвітувала про збитки

Adidas вперше з 1992 року зафіксувала збитки у річному вимірі, які склали 58 мільйонів євро . Втім, гендиректор компанії зазначив, що результат міг бути ще гіршим, пише Reuters.

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На падіння прибутку вплинуло припинення співпраці з репером Каньє Вестом у 2022 році, який разом з Adidas випускав свій одяг під брендом Yeezy.

Втім, операційний прибуток у 2023 році склав 268 мільйонів євро, що значно перевищує попередні очікування.

Продажі у Північній Америці торік впали на 16% (21% в останньому кварталі). В компанії очікують, що цьогоріч вони впадуть ще на 5%.

Акції Adidas після публікації звіту впали на $7, але невдовзі відновились. Протягом року папери зросли майже на 32%.