KFC відкрила черговий ресторан, який став 30 000-м закладом мережі. Про це повідомляє сайт Nation's Restaurant News.
13 березня 2024, 14:02
KFC відкрила 30 000-й ресторан
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як зазначає видання, у середньому KFC відкриває новий ресторан кожні 3,5 години. Ювілейний заклад розпочав роботу у Римі.
Протягом 2023 року KFC відкрив рекордну кількість ресторанів, приріст закладів становив 10%.
Для порівняння, мережа ресторанів McDonald's складає понад 40 тисяч.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі