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13 березня 2024, 12:56

Глобальні продажі електрокарів зростатимуть — дослідження

Світові постачання електромобілів у 2024 році збільшаться до 18,4 млн штук, а у 2025 році досягнуть 20,6 млн, прогнозує дослідницька компанія Gartner. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Світові постачання електромобілів у 2024 році збільшаться до 18,4 млн штук, а у 2025 році досягнуть 20,6 млн, прогнозує дослідницька компанія Gartner.

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У 2023 році у світі було продано понад 15 млн електрокарів.

Очікується, що до 2027 року 15% компаній з виробництва електромобілів, заснованих за останнє десятиліття, будуть придбані або збанкрутують.

«Це не означає, що сектор електромобілів руйнується. Ми просто вступаємо в нову фазу, коли компанії з кращими продуктами і послугами будуть перемагати інших», — вважає віце-президент з досліджень Gartner Педро Пачеко.

«Стимули, пов'язані з електромобілями, поступово припиняють діяти в різних країнах, що робить ринок складнішим для діючих гравців», — додав він.

Аналітики Gartner очікують, що до 2027 року виробництво акумуляторних електромобілів (BEV) наступного покоління коштуватиме в середньому дешевше, ніж випуск автомобілів із порівнянними двигунами внутрішнього згоряння.

Джерело: Мінфін
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