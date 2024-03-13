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13 березня 2024, 12:33

ЄС зняв санкції зі співзасновника «Яндекса» Воложа

Європейський Союз виключив з санкційних списків співзасновника російської компанії «Яндекс» Аркадія Воложа. Про це йдеться в повідомленні в офіційному журналі Євросоюзу.

Європейський Союз виключив з санкційних списків співзасновника російської компанії «Яндекс» Аркадія Воложа.

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У серпні 2023 року Волож назвав війну росії в Україні «варварською». Проте у перші дні повномасштабного вторгнення не висловлював свою позицію.

Також повідомлялось, що співзасновник «Яндекса» планує розірвати зв'язки з російським бізнесом компанії, після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого.

Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, але не має права голосу в цій компанії.

Разом з Воложем зі списку санкцій також виключили:

  • колишнього віцепрезидента АФК «Система» Сергія Мндоянца;
  • громадянина Словаччини Йозефа Хамблека, який очолює європейське відділення мотоклубу «Нічні вовки»;
  • командира ПВК «Вагнер» Дмитро Уткін (загинув у серпні 2023-го);
  • депутата Держдуми рф Миколу Борцова;
  • депутата Держдуми рф Віктора Зубарєва;
  • заступника міністра оборони рф Геннадія Жидка (помер у серпні 2023-го).
Джерело: Мінфін
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