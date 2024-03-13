Європейський Союз виключив з санкційних списків співзасновника російської компанії «Яндекс» Аркадія Воложа. Про це йдеться в повідомленні в офіційному журналі Євросоюзу.
13 березня 2024, 12:33
ЄС зняв санкції зі співзасновника «Яндекса» Воложа
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У серпні 2023 року Волож назвав війну росії в Україні «варварською». Проте у перші дні повномасштабного вторгнення не висловлював свою позицію.
Також повідомлялось, що співзасновник «Яндекса» планує розірвати зв'язки з російським бізнесом компанії, після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого.
Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, але не має права голосу в цій компанії.
Разом з Воложем зі списку санкцій також виключили:
- колишнього віцепрезидента АФК «Система» Сергія Мндоянца;
- громадянина Словаччини Йозефа Хамблека, який очолює європейське відділення мотоклубу «Нічні вовки»;
- командира ПВК «Вагнер» Дмитро Уткін (загинув у серпні 2023-го);
- депутата Держдуми рф Миколу Борцова;
- депутата Держдуми рф Віктора Зубарєва;
- заступника міністра оборони рф Геннадія Жидка (помер у серпні 2023-го).
Джерело: Мінфін
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