ЄС зняв санкції зі співзасновника «Яндекса» Воложа

Європейський Союз виключив з санкційних списків співзасновника російської компанії «Яндекс» Аркадія Воложа. Про це йдеться в повідомленні в офіційному журналі Євросоюзу.

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У серпні 2023 року Волож назвав війну росії в Україні «варварською». Проте у перші дні повномасштабного вторгнення не висловлював свою позицію.

Також повідомлялось, що співзасновник «Яндекса» планує розірвати зв'язки з російським бізнесом компанії, після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого.

Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, але не має права голосу в цій компанії.

Разом з Воложем зі списку санкцій також виключили: