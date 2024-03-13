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13 березня 2024, 12:10

Минулоріч виконавчі служби стягнули найбільшу суму боргів за останні 5 років — Опендатабот

Понад 25 млрд грн було стягнуто виконавчими службами за 2023 рік — рекорд за останні 5 років. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути з боржників. Загалом, лише 6 копійок з кожної гривні боргу стягується в Україні. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Понад 25 млрд грн було стягнуто виконавчими службами за 2023 рік — рекорд за останні 5 років.

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Стягування боргів

Майже 2 млн виконавчих документів було виконано державною виконавчою службою та приватними виконавцями у 2023 році. Загальна сума, яку стягнули з боржників минулоріч сягла 25,21 млрд грн. За рік сума стягнень зросла у 2,5 рази. Загалом, це найбільша сума за останні 5 років.

Наразі майже 60% від загальної кількості виконавчих проваджень реалізуються — це доволі високий показник.

Водночас суми стягнень маленькі — лише 6% від загальної суми, яку повинні були отримати від боржників. Загалом лише 6 копійок з кожної гривні боргу було стягнуто у 2023 році. Нагадаємо, що у 2022 ця сума складала 5 копійок з кожної гривні.

Джерело: Мінфін
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