Курс валют на 13 березня: Долар та євро дорожчають в обмінниках та банках

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Валютний ринок

В обмінниках долар подорожчав на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Курс євро зріс на 10 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,35−38,85 грн. Євро купують за 41,85 грн, а продають за 42,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,79−38,90, євро — 42,35−42,53 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,56−38,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,14−42,17 грн/євро.

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