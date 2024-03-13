Минулої доби українські захисники ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 426 870 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 березня 2024, 8:19
Втрати ворога за 12 березня: 980 російських окупантів, 5 танків та 22 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 426870 (+980) осіб,
- танків — 6752 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 12921 (+20) од,
- артилерійських систем — 10554 (+32) од,
- РСЗВ — 1017 (+1) од,
- засоби ППО — 715 (+2) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8205 (+22),
- крилаті ракети — 1919 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13932 (+62) од,
- спеціальна техніка — 1699 (+8)
Джерело: Мінфін
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