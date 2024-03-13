Уряд затвердив порядок компенсації витрат фермерам за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Компенсації на 3 мільярди. Фермери отримають від держави гроші на розмінування
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Компенсації на 3 мільярди
На програму компенсації витрат за гуманітарне розмінування в державному бюджеті на 2024 рік закладено 3 мільярди гривень.
Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування ділянки фермерам, які працюють на власній чи орендованій землі. Ціна на послуги з розмінування визначатиметься на відкритих торгах в системі Prozorro.
Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ділянку.
Хто не зможе претендувати
Не зможуть претендувати на компенсації фермери, проти яких Україна запровадила санкції або ж кінцеві власники с/г товаровиробника є громадянами країни-агресора.
Фермери, які перебувають в стадії ліквідації чи банкрутства, а також ті, хто мають податковий борг, теж не зможуть отримати компенсації.
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