Компенсації на 3 мільярди. Фермери отримають від держави гроші на розмінування

Уряд затвердив порядок компенсації витрат фермерам за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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Компенсації на 3 мільярди

На програму компенсації витрат за гуманітарне розмінування в державному бюджеті на 2024 рік закладено 3 мільярди гривень.

Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування ділянки фермерам, які працюють на власній чи орендованій землі. Ціна на послуги з розмінування визначатиметься на відкритих торгах в системі Prozorro.

Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ділянку.

Хто не зможе претендувати

Не зможуть претендувати на компенсації фермери, проти яких Україна запровадила санкції або ж кінцеві власники с/г товаровиробника є громадянами країни-агресора.

Фермери, які перебувають в стадії ліквідації чи банкрутства, а також ті, хто мають податковий борг, теж не зможуть отримати компенсації.