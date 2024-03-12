До закриття міжбанку курс долара зріс на 19 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
12 березня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 12 березня: гривня продовжує падіння на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 12 березня
|
Закриття 12 березня
|
Зміни
|
38,37/38,40
|
38,56/38,60
|
19/20
|
41,95/41,97
|
42,10/42,13
|
15/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,70 грн. Євро купують за 41,75 грн, а продають за 41,35 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,70−38,80, євро — 42,25−42,46 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 3