Курс валют на вечір 12 березня: гривня продовжує падіння на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 19 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 12 березня Закриття 12 березня Зміни долар 38,37/38,40 38,56/38,60 19/20 євро 41,95/41,97 42,10/42,13 15/16

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,70 грн. Євро купують за 41,75 грн, а продають за 41,35 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,70−38,80, євро — 42,25−42,46 грн.

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