Найбільші книгарні торік збільшили виторг удвічі

У 2023 році дві найбільші мережі книжкових магазинів «Книгарня Є» та «КСД» збільшили виторг майже вдвічі — до 823,3 млн грн та 593,1 млн грн чистого доходу. Про це передає Forbes, спираючись на дані YouControl.

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Торік виторг компанії «Книгарня Є» (фізичні та онлайн-магазин) зріс до 823,3 млн грн. У 2022 році її чистий дохід становив 418,5 млн грн.

Водночас компанія «КСД» (фізичні магазини та онлайн-магазин, видавництво) отримала у 2023 році 593,1 млн чистого доходу від реалізації проти виторгу у 304,6 млн грн роком раніше.

Третя найбільша українська мережа книгарень «Книголенд» (фізичні та онлайн-магазин) отримала 82,6 млн грн виторгу за результатами 2023 року. Зростання становить приблизно 1,6 раза: у 2022 році виторг мережі становив 51,8 млн грн.

Загалом кількість книгарень в Україні зростає попри повномасштабне вторгнення. Частково це викликано тим, що на відносно безпечних територіях мережі відкривають нові магазини замість втрачених через російську агресію. Кількість незалежних книгарень також збільшується.