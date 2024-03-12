Приватбанк запустив fast line для ІТ підприємців. Як відкрити рахунок

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 березня 2024, 14:08

Приватбанк запустив fast line для ІТ підприємців. Як відкрити рахунок

Приватбанк запустив миттєве відкриття банківського рахунку для українських підприємців, які працюють та надають послуги в сфері ІТ. Тепер для відкриття нового рахунку на сайті банку треба пройти 6 простих кроків, що займатиме не більше 5 хвилин.

Приватбанк запустив миттєве відкриття банківського рахунку для українських підприємців, які працюють та надають послуги в сфері ІТ.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Спеціальна програма обслуговування ІТ ФОП Приватбанку окрім безкоштовного відкриття та обслуговування рахунку, включає спеціальний пільговий тариф «ІТ-експерт», безкоштовний валютообмін і цілодобовий продаж валюти, просте керування фінансами через мобільний додаток та весь необхідний в роботі ІТ фахівців функціонал.

Лише для клієнтів Приватбанку тарифи на перерахування коштів на особисту картку становить не більше 50 грн та діє подовжена валютна торговельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії.

Також для підприємців ІТ-галузі діє спрощений валютний контроль: платежі до 400 000 грн (в екв.) зараховуються автоматично. Фрілансери, що працюють на підставі оферти з Upwork, Google, Payoneer та іншими платформами, можуть користуватися автоматизованою платформою передачі в банк документації ЗЕД.

Як керувати фінансами

Керувати фінансами ІТ підприємці можуть як через сайт і додаток «Приват24 для бізнесу», так і через меню «Бізнес» звичайного Приват24.

Важливо, що інтеграція Приват24 із сервісом Payoneer надає можливість швидкого створення акаунту та зарахування коштів на рахунок ФОП.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+11
Anatoll France
Anatoll France
12 березня 2024, 15:54
#
Це дуже цікаво, але наче як фсіх ІТ фахівців нагаються загнати в дія сіті стойло. І плюс немає ніяких внятних пояснень як гіг-контрактерам співпрацювати з закордонними замовниками, і з фріланс біржами. До речі, та ж Апворк, автоматично відкусує «податок на гугл» тому немає ніякого резону перераховувати ці гроші на рахунок фоп, щоб двічи платити податок.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Mini Mi и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами