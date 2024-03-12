Приватбанк запустив fast line для ІТ підприємців. Як відкрити рахунок

Приватбанк запустив миттєве відкриття банківського рахунку для українських підприємців, які працюють та надають послуги в сфері ІТ. Тепер для відкриття нового рахунку на сайті банку треба пройти 6 простих кроків, що займатиме не більше 5 хвилин.

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Деталі

Спеціальна програма обслуговування ІТ ФОП Приватбанку окрім безкоштовного відкриття та обслуговування рахунку, включає спеціальний пільговий тариф «ІТ-експерт», безкоштовний валютообмін і цілодобовий продаж валюти, просте керування фінансами через мобільний додаток та весь необхідний в роботі ІТ фахівців функціонал.

Лише для клієнтів Приватбанку тарифи на перерахування коштів на особисту картку становить не більше 50 грн та діє подовжена валютна торговельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії.

Також для підприємців ІТ-галузі діє спрощений валютний контроль: платежі до 400 000 грн (в екв.) зараховуються автоматично. Фрілансери, що працюють на підставі оферти з Upwork, Google, Payoneer та іншими платформами, можуть користуватися автоматизованою платформою передачі в банк документації ЗЕД.

Як керувати фінансами

Керувати фінансами ІТ підприємці можуть як через сайт і додаток «Приват24 для бізнесу», так і через меню «Бізнес» звичайного Приват24.

Важливо, що інтеграція Приват24 із сервісом Payoneer надає можливість швидкого створення акаунту та зарахування коштів на рахунок ФОП.