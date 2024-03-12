Європарламент судитиметься з Єврокомісією через 10 мільярдів євро для Угорщини — Politico

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 березня 2024, 16:53

Європарламент судитиметься з Єврокомісією через 10 мільярдів євро для Угорщини — Politico

Європейський парламент подасть до суду на Єврокомісію у зв'язку із виплатою Угорщині 10,2 млрд євро. Це стане історичним кроком, повідомляє Politico.

Європейський парламент подасть до суду на Єврокомісію у зв'язку із виплатою Угорщині 10,2 млрд євро.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У грудні минулого року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розблокувала кошти ЄС для Будапешта, які були заморожені через проблеми з корупцією та верховенством права. Цей крок був зроблений напередодні вирішального саміту, на якому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував зірвати спільну позицію ЄС щодо України.

Голосування

Комітет Європарламенту з юридичних питань зібрався за закритими дверима вчора ввечері (11 березня), щоб прийняти рішення подати до суду на виконавчу владу ЄС через те, що, на її думку, було порушенням її зобов’язання захищати гроші платників податків від нецільового використання.

Комітет підтримав позов: 16 членів проголосували «за», 1 — «проти» (крайній правий).

Зазначається, що виплата в грудні минулого року була широко розкритикована депутатами Європарламенту та навіть офіційними особами Комісії як ознака того, що Брюссель піддався шантажу Орбана.

Підтримка позову між партіями надсилає чіткий сигнал Комісії. Власна політична група Урсули фон дер Ляєн, правоцентристська Європейська народна партія, підтримує це рішення, а її лідер Манфред Вебер (і його попередник Дональд Туск) наголосили на важливості захисту верховенства права перед червневими виборами до ЄС.

«Ми вважаємо, що у нас є вагомі аргументи, оскільки Комісія суперечила сама собі у питанні про те, чи дотримується Угорщина верховенства закону», — заявив депутат Європарламенту Даніель Фройнд.

Цей крок комітету задуманий як «знак президенту Єврокомісії, що верховенство закону не можна обмінювати на угоди з Орбаном», сказав Фройнд.

Наразі не існує прецедентного права щодо того, яку свободу дій має Єврокомісія при ухваленні рішення про заморожування коштів відповідно до загальних положень.

У четвер лідери політичних груп зустрінуться, щоб дати голові Європарламенту Роберті Метсолі остаточне зелене світло на подання позову на Єврокомісію до суду до останнього терміну, призначеного на 25 березня. Разом із лідерами соціал-демократів, зелених, лівих та лібералів Вебер проголосує за цей крок, повідомили чиновники.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає neverice и 25 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами