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12 березня 2024, 15:51

Британські люксові авто потрапляють в росію через пострадянські країни — Sky News

Попри санкції Заходу росія продовжує ввозити британські автомобілі, включно з розкішними марками, через пострадянські країни. Про це повідомляє Sky News.

Попри санкції Заходу росія продовжує ввозити британські автомобілі, включно з розкішними марками, через пострадянські країни.
Фото: freepik.com

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Зростання експорту до сусідніх з рф країн

У той час як прямий британський експорт автомобілів до росії впав до нуля після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, за цим послідувало відповідне збільшення експорту автомобілів до сусідніх з росією країн, особливо Азербайджану.

Аналіз Sky News, заснований на офіційних торгових даних Податкової та Митної служби Великої Британії (HMRC), показує, що Велика Британія експортувала до Азербайджану транспортних засобів на 273 млн фунтів стерлінгів минулого року, що на 1860% більше, ніж за п’ятирічний період, що передував вторгненню.

Збільшення експорту до Азербайджану не тільки безпрецедентне, але й майже дорівнює показнику річного експорту автомобілів до росії за два роки до введення санкцій, який становив у середньому 330 млн фунтів.

Окрім статистики HMRC, Sky News проаналізував дані міжнародної торгівлі ООН, які показують, що рівно за той самий період, коли Велика Британія зафіксувала безпрецедентне зростання експорту автомобілів до Азербайджану, Азербайджан зафіксував безпрецедентне зростання експорту автомобілів до росії.

Дані підтверджуються свідченнями джерел Sky, які повідомили, що хоча російські покупці авто, які купують німецькі автомобілі, переважно відправляють їх через Киргизстан, вони вважають за краще використовувати Азербайджан як маршрут для британських авто.

Британські автовиробники заявляють, що більше не продають автомобілі в росію. Проте неможливо відстежити кожну британську партію авто після того, як вона залишила порт, особливо коли вона прибула до третьої країни.

Однак британський уряд стурбований цією «сірою зоною», через яку товари можуть надсилатися до росії через колишні радянські сателіти на Кавказі та в Центральній Азії.

Автомобілі входять до числа товарів, заборонених до продажу в росію в рамках режиму санкцій так званого «подвійного використання». Існує окрема заборона на продаж автомобілів класу люкс вартістю понад 42 000 фунтів стерлінгів до росії.

Середня вартість британських авто

За даними HMRC, середня вартість британських авто, експортованих до Азербайджану, становила понад 100 000 фунтів стерлінгів (майже $128 тисяч), що свідчить про те, що це автомобілі класу люкс.

«Очевидно, що між такими країнами, як Азербайджан, Вірменія та росія, існують дуже тісні економічні зв’язки, вони перебувають у певному вигляді спільної економічної зони. І тому насправді, як тільки товар знаходиться в цій області, ви втрачаєте можливість відстежувати його», — заявив Том Кітіндж, директор Центру досліджень фінансової злочинності та безпеки Королівського інституту об'єднаних служб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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preyvanamor
preyvanamor
12 березня 2024, 16:12
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