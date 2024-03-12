MoneyGram та RIA збільшили частку на ринку переказів в Україну

MoneyGram та RIA у 2023 році збільшили частку на ринку переказів в Україну. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Платіжні системи торік переслали в Україну $2,6 млрд, що на 21,8% більше, ніж за травень-грудень 2022 року, і на 17% менше, ніж за 2021 рік, ідеться в інформації Національного банку України.

Найбільша сума надійшла через Western Union (США), проте частка цієї системи знизилася порівняно з 2022 роком на 6,3 відсоткових пункти (в.п.) — до 43,19% від усіх переказів.

PrivatMoney за рік скоротив частку на 2,1 в.п. — до 17,89%, поступившись другим місцем MoneyGram (США), що наростила частку на 4,4 в.п. — до 21,70%.

Зазначається, що основне падіння частки Western Union припало на друге півріччя — з 48,63% до 43,19%, тоді як PrivatMoney змогла за цей час відіграти 4,4 в.п., а частка MoneyGram майже не змінилася — зросла лише на 0,1 в.п.

Крім того, за минулий рік з 9,7% до 13,29% зросла частка RIA (+0,9 п.п. за друге півріччя 2023 р.) і з 2,7% до 3,06% — частка Intelexpress (+0,02 в.п.).

Уточнюється, що середня сума транскордонного переказу склала $256 проти $207 млн у 2022 році.

У четвертому кварталі обсяг переказів зріс до $704 млн із $607 млн у третьому, $615 млн у другому і $691 млн у першому.