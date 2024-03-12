Український список сумнівних інвестпроєктів включили до міжнародного реєстру

Список сумнівних інвестиційних проєктів, який Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) формувала протягом багатьох років, доданий до глобального реєстру Міжнародної організації комісій із цінних паперів (IOSCO). Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

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До українського списку сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід, що діють на території України, включено 235 компаній.

«Цей крок дає можливість розширити межі інформаційної безпеки та захистити потенційних інвесторів у всьому світі від можливих фінансових шахрайських схем. Ця ініціатива максимально ефективна не лише для українців, а й для членів IOSCO», — прокоментував член Нацкомісії Іраклій Барамія.

НКЦПФР є членом IOSCO з 1996 року.