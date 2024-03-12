Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10337 про доброчесне лобіювання. Про це свідчать дані Верховної Ради.
Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання
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Мета законопроєкту
Метою законопроєкту є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів держвлади, органів місцевого самоврядування із зацікавленими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їх діяльності та посадових осіб.
Документ визначає термінологію у сфері лобіювання, права та обов'язки суб'єктів лобіювання, методи впливу.
Крім того, законопроєкт передбачає створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство із запобігання корупції.
Документ набирає чинності через два місяці після початку функціонування такого Реєстру прозорості, але не пізніше 1 січня 2025 року.
Варто зазначити, що ухвалення закону було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.
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