Головний депозитарій росії відключили від інформації про світові фінансові ринки

Міжнародна асоціація Association of National Numbering Agencies закрила доступ до інформації про іноземні фінансові інструменти для російського «Національного розрахункового депозитарію» (НРД). Про це повідомляє російський Інтерфакс.

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НРД повідомив про вимушене припиняння надання інформації про раніше кваліфіковані іноземні фінансові інструменти учасникам фінансового ринку рф.

Крім того, російський депозитарій більше не зможе сприяти у присвоєнні ISIN та CFI кодів іноземним інструментам за запитами російських компаній.

Також призупинено оновлення інформації про іноземні фінансові інструменти, прийняті на обслуговування в НРД, та інформацію на сайті www.isin.ru про раніше кваліфіковані інструменти, що використовується учасниками російського ринку.

Надалі НРД надаватиме інформацію про нові іноземні фінансові інструменти лише, якщо зможе її отримати із встановлених російським законодавством джерел, обсяг такої інформації може бути змінено, а термін її надання збільшено.

НРД — найбільший депозитарій у росії, визнаний системоутворюючим фінансовим інститутом, має доступ до міжнародної фінансової системи та належить Мосбіржі. ЄС запровадив санкції проти НРД у червні 2022 року.