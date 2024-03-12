Українці обирають Ощад для придбання омріяного житла за допомогою єОселі

Понад 7 800 родин в Україні вже скористались державною програмою єОселя та отримали пільгові кредити на придбання житла. З них майже 3500 українських сімей втілили свою мрію про власну оселю завдяки Ощадбанку .

Ощад є лідером державної програми іпотечного кредитування єОселя. З моменту її старту банк надав пільгових позик на загальну суму 5,4 млрд грн. Також Ощадбанк першим серед банків-партнерів видав кредит у рамках єОселі на приватний будинок. Частка ринку Ощаду за програмою становить 45% як за сумою, так і за кількістю виданих кредитів.

Серед основних переваг Ощадбанку:

швидкий розгляд заявки до 24 годин;

повний супровід персонального менеджера;

гарантія безпечної угоди та перевірки документів;

платіж за тілом кредиту не змінюється протягом усього часу, відсотки на залишок заборгованості щомісяця зменшуються;

відсутність прихованих комісій;

можливість дострокового погашення;

розгалужена мережа відділень для зручного погашення, можливість сплачувати кредит онлайн.

Ощад активно збільшує кількість новобудов, житло в яких можна придбати в рамках програми: нині 12 забудовників, 14 житлових комплексів та 19 забудов отримали акредитацію банку. Житло в будинках, що зводяться, на пільгових умовах можна придбати в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Ковелі, Луцьку, Львові та області, Сумах і Тернополі.

Від старту програми Ощадбанк видав уже 102 кредити на первинному ринку на загальну суму 160 млн грн.

«Для нас важливо стимулювати продажі саме на первинному ринку, адже це створює макроекономічний ефект — сприяє розвитку будівництва та суміжних галузей, податковим надходженням, створенню нових робочих місць, а значить — активізації економіки», — наголошує Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес.

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають житла у власності або хочуть покращити умови проживання.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом та силовиків, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка становить 3% річних. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян ставка за іпотекою становить 7%. Також, Ощадбанк уклав Договори про співробітництво щодо компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами, отриманими на умовах єОселя, з чотирма обладміністраціями: Одеською, Львівською, Закарпатською та Чернівецькою, а також із Криворізькою міськрадою. Компенсація поширюється на різні пільгові категорії. Приміром, за умовами програми компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами у Львівській області для військових, правоохоронців і членів їхніх сімей відсоткова ставка 3% буде повністю компенсована коштом обласного бюджету. Для ветеранів війни та членів їхніх сімей, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів війни та для загиблих захисників і захисниць України відсоткову ставку знижено до 4% річних.

Термін кредитування — до 20 років, власний внесок має бути не менше 20% вартості обраного житла на вторинному ринку і не менше 30%, якщо обране житло є квартирою в новобудові.

Під програму підпадають квартири з розрахунку 52,5 кв. м на одну особу плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї. Нормативна площа приватного будинку для однієї особи — не більше 62,5 кв. м загальної площі та 21 кв. м — на кожного наступного члена сім'ї.

Подати заявку на участь у програмі єОселя можна в мобільному застосунку Дія.

Програма єОселя реалізується Міністерством економіки України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та «Укрфінжитло».