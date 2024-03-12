Курс валют на 12 березня: Долар та євро у банках зріс на 10 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара додав 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро додало також 10 копійок у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подорожчав на 8 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,70 грн. Євро купують за 41,70 грн, а продають за 42,35 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,65, євро — 42,15−42,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,37−38,40 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,95−41,97 грн/євро.

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