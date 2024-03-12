Акції Boeing ще більше впали на тлі розслідування інциденту із 737 MAX 9

Падіння акцій американського авіаконцерну Boeing перевищило 23% з початку року після того, як Міністерство юстиції порушило кримінальне розслідування щодо нещасного випадку з літаком 737 MAX 9 компанії Alaska Airlines. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що акції впали на 4,4% 11 березня, що стало найбільшим одноденним падінням з 25 січня.

Нагадаємо, що федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.