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12 березня 2024, 10:15

З початку року Держмитслужба виявила порушень митних правил на суму 4,2 млрд грн

Протягом січня-лютого 2024 року на митниці виявили 1511 порушень митних правил на суму 4,2 млрд грн. Вартісний показник виявлених порушень зріс майже в 10 разів, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомляє Державна митна служба України.

Протягом січня-лютого 2024 року на митниці виявили 1511 порушень митних правил на суму 4,2 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Які порушення на митниці

У 445 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 64 млн гривень. Зокрема:

  • промислових товарів на суму майже 35 млн грн;
  • продовольчих товарів на суму понад 19 млн грн;
  • транспортних засобів на суму 9 млн грн.

Водночас у 621 справі про порушення митних правил, у тому числі заведеній у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 12 млн грн, стягнуто штрафів на суму 14 млн грн.

«На розгляд до суду митницями передано 735 справ про порушення митних правил на суму 367 млн гривень. За результатами розгляду справ про порушення митних правил судом прийнято 950 рішень про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 243 млн грн (конфіскація — 119 млн грн, штрафи — 124 млн грн)», — додали у Митній службі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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